В Минобороны Британии заявили о возросшей угрозе применения ядерного оружия

Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, вероятно, будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия.

Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, вероятно, будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия.

Как передает Report , такие оценки содержатся в докладе правительства Великобритании, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.

"Ядерные риски растут", - заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс, предположив, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву. "Китай стремительно наращивает количество своих боеголовок и расширяет арсенал средств доставки. А теперь к старым членам ядерного клуба присоединяются новые", - отметил Шэппс, слова которого приводятся в докладе.

По словам министра, на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Великобритании необходимо поддерживать свой статус "ответственной ядерной державы" и продолжать работу по обновлению ядерного арсенала страны и ее флота стратегических подводных ракетоносцев.

"Сейчас мы переживаем период повышенных рисков и волатильности, который, вероятно, будет продолжаться и после 30-х годов. Поэтому мы снова подтверждаем нашу приверженность наличию надежных средств ядерного сдерживания и будем инвестировать в поддержание и обновление нашего потенциала в этой сфере так долго, как это будет необходимо, что подчеркнуто в документе, - говорится в тексте доклада. - Мы будем готовы провести переоценку нашей ядерной стратегии с учетом международной обстановки в сфере безопасности и действий наших потенциальных противников".

Как подчеркивается в заявлении главы британского правительства Риши Сунака, королевство "было бы готово рассмотреть возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны при чрезвычайных обстоятельствах, включая необходимость защищать наших союзников по НАТО, однако понимание того, что мы имеем возможность его использовать и используем [в случае необходимости], является основным принципом сдерживания".