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В Минобороны Британии сообщили о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

В Минобороны Британии сообщили о завершении обучения первых украинских пилотов F-16 Первые пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 10:16
В Минобороны Британии сообщили о завершении обучения первых украинских пилотов F-16

Первые пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС.

Как передает Report об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

По его данным, группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании. Еще одна группа из 10 украинских стажеров проходит практическую базовую летную подготовку в Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı pilotlar üçün Britaniyada keçirilən təlimlər başa çatıb
Версия на английском языке British Ministry of Defense announces completion of training of first Ukrainian F-16 pilots

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