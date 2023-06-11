В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте

Министерство обороны Великобритании подсчитало, что в Бахмуте Донецкой области Россия теряла одного солдата убитым или раненым за каждые 48 сантиметров захваченной территории.

С мая 2022 года по настоящее время Россия потеряла до 60 000 военнослужащих в городе Бахмут Донецкой области Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно подсчетам оборонного ведомства, РФ теряла одного солдата убитым или раненым за каждые 48 сантиметров захваченной территории.

Отмечается, что России удалось продвинуться в Бахмуте на 29 километров.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", – говорится в публикации Минобороны Британии в Twitter.