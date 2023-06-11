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В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте

В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте Министерство обороны Великобритании подсчитало, что в Бахмуте Донецкой области Россия теряла одного солдата убитым или раненым за каждые 48 сантиметров захваченной территории.
Другие страны
11 июня 2023 г. 18:18
В Минобороны Британии рассказали о потерях РФ в Бахмуте

С мая 2022 года по настоящее время Россия потеряла до 60 000 военнослужащих в городе Бахмут Донецкой области Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно подсчетам оборонного ведомства, РФ теряла одного солдата убитым или раненым за каждые 48 сантиметров захваченной территории.

Отмечается, что России удалось продвинуться в Бахмуте на 29 километров.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", – говорится в публикации Минобороны Британии в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Baxmutda 60 minə yaxın əsgər itirib

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