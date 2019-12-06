​В Миннесоте упал вертолет Национальной гвардии США

Вертолет Национальной гвардии США упал в четверг недалеко от американского города Сент-Клауда (штата Миннесота), погибли три человека, которые находились на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Тим Уолз, трансляцию вели местные телеканалы.

Вертолет UH-60 Black Hawk разбился примерно в 25 км к юго-западу от Сент-Клауда. "В результате катастрофы погибли три члена экипажа, находившиеся на борту", - сказал Уолз. Все они служили в Национальной гвардии США.

"В ближайшие дни будет начато расследование", - добавил губернатор.