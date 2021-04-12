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В Миннесоте начались протесты после того, как полиция застрелила темнокожего

В Миннесоте начались протесты после того, как полиция застрелила темнокожего Около 500 человек собрались у здания полицейского управления города
Другие страны
12 апреля 2021 г. 09:35
В Миннесоте начались протесты после того, как полиция застрелила темнокожего

Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье сотрудник полиции застрелил темнокожего. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Star Tribune.

По ее данным, речь идет о 20-летнем Данте Райте. Сотрудники полиции города остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка.

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