​В Миннеаполисе продлили комендантский час

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц продлил на два дня комендантский час в Миннеаполисе, где уже неделю продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор на странице в Twitter.

Согласно нему, комендантский час будет действовать в среду и в четверг с 22:00 по 4:00 местного времени (отстает от бакинского на 9 часов). Таким образом ограничительные меры в городе, введенные в прошлый четверг, продлятся целую неделю.

"Жителям Миннесоты больше, чем когда-либо нужно опираться на своих соседей, выступать за свои общины и принимать участие в этом неотложном разговоре о решении наших системных проблем. Спасибо вам за то, что вы делаете все это мирно – мы снова просим вас оставаться внутри (домов - ред.) начиная с 10 часов (вечера)", - написал Уолц.

Отметим, что по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.