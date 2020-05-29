​В Миннеаполисе объявили режим ЧС

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распоряжении на сайте мэрии.

По мнению властей, жители и гости города находятся под угрозой "получения серьезных травм или смерти", а вероятность дальнейших беспорядков такова, что "требует принятия экстраординарных мер".

Указ поручает главе управления по чрезвычайным ситуациям города запросить необходимую помощь и ресурсы у ближайших городов и округов, властей штата и федеральных властей.

Кроме того, по запросу местных властей губернатор штата распорядился привлечь подразделения Национальной гвардии к обеспечению безопасности.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.