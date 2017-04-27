В министерстве транспорта Молдовы идут обыски

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы пришли с обысками в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Обыски проводятся в связи с делом о нецелевом использовании средств из европейских фондов", - рассказала журналистам пресс-секретарь НАЦ Анжела Старинская.

Сообщается, что обыски также проводятся и в кабинете министра Юрия Киринчука, который на прошлой неделе покинул страну и отсутствовал на заседаниях правительства.