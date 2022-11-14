Жителей Великобритании предупредили о повышении налогов

Все жители Великобритании столкнутся с повышением налогов в стране, однако готовящиеся новые меры прежде всего затронут наиболее состоятельных британцев.

Все жители Великобритании столкнутся с повышением налогов в стране, однако готовящиеся новые меры прежде всего затронут наиболее состоятельных британцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минфина Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News.

"Мы будем просить всех идти на жертвы, но я думаю, что в справедливом обществе, которым является британское, нам нужно признать, что мы не можем просить о многом людей с наименьшим уровнем доходов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что новое правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком намерено в первую очередь добиваться снижения инфляции, которая в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении - это самый высокий показатель за последние 40 лет.