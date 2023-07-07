Мэр Милана назвал причину пожара в доме престарелых, где погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и более 80 пострадали в пожаре в доме престарелых в Милане.

К жертвам и пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Милане привело задымление, пламя не распространилось по зданию.

Как передает Report, об этом заявил мэр города Джузеппе Сала в эфире телеканала Sky TG24.

Сала посетил место ЧП в пятницу утром, и заявил, что дом престарелых управлялся частной компанией. По его словам, возгорание произошло в одной из комнат, но не распространилось на все здание.

По данным региональной службы чрезвычайных ситуаций, 81 человек поступили в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пациенты получили отравление продуктами горения, не имея следов ожогов. Пожарная служба исключают версию поджога и говорит о случайности, сообщила газета la Repubblica.

09.16

По меньшей мере шесть человек погибли и более 80 пострадали в пожаре в доме престарелых в Милане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

Пожар начался глубокой ночью, его тушение продолжалось до самого утра.

В медицинском учреждении находились 160 человек, из них 81 доставлен в больницы, состояние двоих госпитализированных оценивается как серьезное. По факту пожара открыто расследование. Пока следователи исключили версию поджога, уточняет Radio-1.