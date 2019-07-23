В МИД Южной Кореи вызвали заместителя посла России

Заместитель посла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В МИД российскому дипломату "выразили глубокую обеспокоенность" и потребовали от российского представителя объяснений.

Отметим, что по версии правительства Сеула, Россия дважды нарушила воздушное пространство, вторгнувшись на территорию островов Такэсима. Позже министерство обороны России опровергло информацию о нарушении границ.