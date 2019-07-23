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В МИД Южной Кореи вызвали заместителя посла России

В МИД Южной Кореи вызвали заместителя посла России
​Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем

Заместитель посла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В МИД российскому дипломату "выразили глубокую обеспокоенность" и потребовали от российского представителя объяснений.

Отметим, что по версии правительства Сеула, Россия дважды нарушила воздушное пространство, вторгнувшись на территорию островов Такэсима. Позже министерство обороны России опровергло информацию о нарушении границ.

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