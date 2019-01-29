Глава МИД: Единственная реальная цель попытки госпереворота в Венесуэле - это нефть

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Санкции США против госкомпании Венесуэлы PDVSA говорят о том, что все попытки переворота происходят из-за нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас.

"Представители Вашингтона с бесстыдством... предоставили миру конкретные и неопровержимые доказательства единственной и реальной цели этой попытки госпереворота в Венесуэле: нефть", - заявил он.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.