 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД: Единственная реальная цель попытки госпереворота в Венесуэле - это нефть

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Санкции США против госкомпании Венесуэлы PDVSA говорят о том, что все попытки переворота происходят из-за нефти.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас.

    "Представители Вашингтона с бесстыдством... предоставили миру конкретные и неопровержимые доказательства единственной и реальной цели этой попытки госпереворота в Венесуэле: нефть", - заявил он.

    Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi