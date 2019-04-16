В МИД Венесуэлы осудили канадские санкции в отношении своих граждан

Власти Венесуэлы в понедельник осудили решение Канады ввести санкции в отношении ключевых членов правительства Боливарианской Республики.

Соответствующее заявление было распространено венесуэльским МИД, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Венесуэлы решительно осуждает незаконное введение принудительных и односторонних мер, которые правительство Канады приняло безосновательно в отношении высокопоставленных чиновников Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что своими действиями канадское правительство присоединилось "к воинственной и преступной авантюре [президента США] Дональда Трампа против Венесуэлы". "Премьер-министр [Джастин] Трюдо лишил Канаду статуса надежного партнера в деле дипломатии, защиты мира и демократии в регионе", - подчеркивается в документе.

Ранее власти Канады внесли в свои санкционные списки ключевых членов правительства Венесуэлы. В него попали 43 человека, в том числе глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо и министр экономики и финансов Симон Серпа. Оттава впервые ввела санкции в отношении чиновников и бизнесменов Венесуэлы в сентябре 2017 года. Все активы венесуэльских граждан, попавших под санкции, будут заморожены, им будет запрещен въезд, а также ведение дел в этой стране и с ее гражданами.