МИД Украины: Категорически неприемлемо продление запрета на импорт украинского зерна

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что намерение Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца текущего года, является "категорически неприемлемым".

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что намерение Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца текущего года, является "категорически неприемлемым".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года. Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии", - сказано в тексте заявления, опубликованного в субботу.

Кроме этого, в министерстве "вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции".

"Такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", - подчеркивается в заявлении.

МИД призывает руководство Европейского союза и страны, некоторые из которых получили дополнительное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета, найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации.

"Только в духе солидарности можно противодействовать вызовам, вызванным российской агрессией против Украины, укреплять Единый рынок ЕС", - подчеркивают в министерстве.