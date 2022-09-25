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В МИД Украины рассказали, как покинуть через Азербайджан находящиеся под контролем ВС России территории

В МИД Украины рассказали, как покинуть через Азербайджан находящиеся под контролем ВС России территории Министерство иностранных дел Украины распространило разъяснительную информацию о путях выезда с территории, находящейся под контролем российских военных, через Азербайджан, Грузию или Казахстан.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 15:25
В МИД Украины рассказали, как покинуть через Азербайджан находящиеся под контролем ВС России территории

Министерство иностранных дел Украины распространило разъяснительную информацию о путях выезда с территории, находящейся под контролем российских военных, через Азербайджан, Грузию или Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что "из-за угрозы жизни и здоровью сегодня находиться в Крыму или других временно оккупированных территориях не безопасно".

Для того чтобы проверить актуальность режима въезда и транзита в иностранных государствах, а в частности, узнать условия пребывания на их территории, можно обратиться к интерактивной карте по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna itirdiyi ərazisini Azərbaycan vasitəsilə necə tərk etmək barədə məlumat yayıb

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