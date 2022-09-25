В МИД Украины рассказали, как покинуть через Азербайджан находящиеся под контролем ВС России территории

Министерство иностранных дел Украины распространило разъяснительную информацию о путях выезда с территории, находящейся под контролем российских военных, через Азербайджан, Грузию или Казахстан.
Об этом сообщает
В ведомстве отметили, что "из-за угрозы жизни и здоровью сегодня находиться в Крыму или других временно оккупированных территориях не безопасно".
Для того чтобы проверить актуальность режима въезда и транзита в иностранных государствах, а в частности, узнать условия пребывания на их территории, можно обратиться к интерактивной карте