В МИД Украины рассказали, как покинуть через Азербайджан находящиеся под контролем ВС России территории

Министерство иностранных дел Украины распространило разъяснительную информацию о путях выезда с территории, находящейся под контролем российских военных, через Азербайджан, Грузию или Казахстан.

Министерство иностранных дел Украины распространило разъяснительную информацию о путях выезда с территории, находящейся под контролем российских военных, через Азербайджан, Грузию или Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что "из-за угрозы жизни и здоровью сегодня находиться в Крыму или других временно оккупированных территориях не безопасно".