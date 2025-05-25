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В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с Россией в Стамбуле.
Другие страны
25 мая 2025 г. 00:18
В МИД Украины раскрыли детали переговоров с Россией

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица раскрыл детали переговоров с Россией в Стамбуле.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Мы - Украина".

По его словам, российская сторона не хотела договариваться о перемирии, считая этот вопрос "категорически неприемлемым". Чиновник также подчеркнул, что делегация РФ требовала "отдать" территории т.н. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины, пригрозив, что завтра Москва будет требовать "шесть или восемь" регионов, а глава делегации РФ Владимир Мединский назвал войну в Украине "противостоянием русских с русскими с определенными нюансами".

"В сущности, Россия отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят: ты не украинец, ты русский", - прокомментировал Кислица слова Мединского.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

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