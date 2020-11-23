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В МИД Турции вызваны послы ЕС, Италии и поверенный в делах ФРГ

В МИД Турции вызваны послы ЕС, Италии и поверенный в делах ФРГ Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии в связи с попыткой военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море.
Другие страны
23 ноября 2020 г. 21:56
В МИД Турции вызваны послы ЕС, Италии и поверенный в делах ФРГ

Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии в связи с попыткой военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал им ноту протеста в связи с тем, что соответствующие страны в рамках операции "Ирин" попытались досмотреть наш торговый корабль Rosaline A без явного разрешения нашей страны. В ноте также отмечается, что инцидент противоречит нормам международного права, и мы сохраняем за собой право на компенсацию", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что ранее МИД Турции выступил с осуждением данного инцидента.

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