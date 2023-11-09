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В МИД Турции осудили доклад Евросоюза с необоснованной критикой в адрес Анкары

В МИД Турции осудили доклад Евросоюза с необоснованной критикой в адрес Анкары Анкара всецело отвергает обвинения и несправедливую критику в адрес Турции, содержащиеся в последнем докладе ЕС.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 09:51
В МИД Турции осудили доклад Евросоюза с необоснованной критикой в адрес Анкары

Анкара всецело отвергает обвинения и несправедливую критику в адрес Турции, содержащиеся в последнем докладе ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции касательно обнародованного 8 ноября доклада ЕС по странам-кандидатам.

В заявлении говорится, что подобный подход ЕС вызывает опасения по поводу будущего европейского континента, столкнувшегося со многими угрозами.

"Анкара категорически отвергает необоснованные утверждения и несправедливую критику. В частности, опровергаем заявления касательно судебной системы и ситуации с правами человека в Турции", - говорится в документе.

В МИД отметили, что ЕС должен проводить политику расширения, основанную на справедливости и инклюзивности.

"Этот орган признает, что укрепление связей между Турцией и ЕС во всех сферах сегодня важнее, чем когда-либо прежде. Членство Турции в ЕС не должно ограничиваться только риторикой. Мы высоко ценим солидарность, проявленную ЕС после землетрясений 6 февраля 2023 года. Основываясь на том же духе солидарности и сотрудничества, призываем ЕС устранить барьеры против членства Турции, взять на себя больше ответственности”, - говорится в заявлении.

Напомним, накануне ЕС опубликовал доклад по странам-кандидатам на вступление в организацию, в котором говорится, что Турция еще не полностью готова к членству в Евросоюзе.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry condemns EU report with unfounded criticism of Ankara
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Aİ ölkəmizə qarşı ədalətsiz davranır, qitə təhlükəsizliyinə təhdid yaradır"

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