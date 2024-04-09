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В МИД России заявили, что "Макрон играет с огнем"

В МИД России заявили, что "Макрон играет с огнем" Президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов в Украину.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 07:20
В МИД России заявили, что Макрон играет с огнем

Президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов в Украину.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Такие разговоры не могут не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции в Украину, играют с огнем", - сказал дипломат, комментируя соответствующие высказывания французского лидера.

По его словам, многие западные политики приносят национальные интересы собственных стран в жертву политической конъюнктуре и предвыборным интересам.

"Создается впечатление, что они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса. Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима", - подчеркнул Полищук.

Ранее Макрон сообщал, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Emmanuel Makron odla oynayır

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