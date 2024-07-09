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В МИД России напомнили "режиму Макрона" об истязаниях со стороны французской полиции

В МИД России напомнили "режиму Макрона" об истязаниях со стороны французской полиции Рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям.
Другие страны
9 июля 2024 г. 21:53
В МИД России напомнили режиму Макрона об истязаниях со стороны французской полиции
Мария Захарова

Рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям.

Как передает Report, об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление МИД Франции, который выступил с осуждением решения российского суда в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

"В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму [президента Франции Эмманюэля] Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть", - указала Захарова.

"А если делать совсем нечего, то рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за то, что не оценили "смелость художника Павленского", которого французский суд к чему только ни приговаривал", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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