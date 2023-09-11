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В МИД РФ заявили, что на Корейском полуострове грядет новый кризис

В МИД РФ заявили, что на Корейском полуострове грядет новый кризис Военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова в последнее время свидетельствует о приближении нового кризиса в этом регионе.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 06:20
В МИД РФ заявили, что на Корейском полуострове грядет новый кризис

Военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова в последнее время свидетельствует о приближении нового кризиса в этом регионе.

Как передает Report, об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что признаком этого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами - КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии.

"С прошлого года со стороны последних наблюдаем наращивание военной активности в субрегионе", - подчеркнул Г.Зиновьев.

Дипломат добавил, что в регионе проводятся беспрецедентные по масштабам военные учения, и США стягивают вокруг Корейского полуострова средства своего стратегического потенциала, помимо задействования многочисленной боевой техники и военнослужащих.

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