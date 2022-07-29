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В МИД РФ прокомментировали возможные переговоры Лаврова с Блинкеном

В МИД РФ прокомментировали возможные переговоры Лаврова с Блинкеном Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание просьбе госсекретаря США Энтони Блинкена о телефонном разговоре, когда ему позволит собственный график.
Другие страны
29 июля 2022 г. 03:52
В МИД РФ прокомментировали возможные переговоры Лаврова с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание просьбе госсекретаря США Энтони Блинкена о телефонном разговоре, когда ему позволит собственный график.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", - сказала Захарова.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская сторона работает над тем, чтобы организовать разговор Блинкена и Лаврова.

"У меня нет никаких новых данных о том, когда они смогут поговорить. Но мы продолжаем обсуждать это по соответствующим каналам", - отметил он.

Однако Прайс указал на то, что Блинкен намерен затронуть лишь ряд тем, и это не будут переговоры по поводу кризиса на Украине. Также он отметил, что этот разговор, в случае его проведения, нельзя считать нормализацией взаимодействия между США и Россией.

"Это не будут переговоры по Украине. Это не будет возвращением к нормальному взаимодействию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Entoni Blinkenlə telefonla danışacaq

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