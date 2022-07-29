В МИД РФ прокомментировали возможные переговоры Лаврова с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание просьбе госсекретаря США Энтони Блинкена о телефонном разговоре, когда ему позволит собственный график.
Как передает
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи", - сказала Захарова.
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что американская сторона работает над тем, чтобы организовать разговор Блинкена и Лаврова.
"У меня нет никаких новых данных о том, когда они смогут поговорить. Но мы продолжаем обсуждать это по соответствующим каналам", - отметил он.
Однако Прайс указал на то, что Блинкен намерен затронуть лишь ряд тем, и это не будут переговоры по поводу кризиса на Украине. Также он отметил, что этот разговор, в случае его проведения, нельзя считать нормализацией взаимодействия между США и Россией.
"Это не будут переговоры по Украине. Это не будет возвращением к нормальному взаимодействию", - сказал он.