В МИД РФ подтвердили обмен Бута на Грайнер в аэропорту Абу-Даби

В аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

В аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"В течение длительного времени РФ вела переговорный процесс с США по освобождению В.А.Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее РФ продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", - заявили в диппредставительстве.

Отметим, что Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики через аэропорт Шереметьево. Суд в подмосковных Химках 4 августа приговорил спортсменку к 9 годам колонии, учтя в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и ее спортивные достижения.