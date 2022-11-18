В МИД РФ отказались обсуждать с США ситуцию в Украине

Россия отказалась обсуждать с США ситуацию в Украине из-за радикально противоположных позиций.

Россия отказалась обсуждать с США ситуацию в Украине из-за радикально противоположных позиций.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По Украине с ними просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции", - сказал он.

При этом, Россия не исключает дальнейших встреч и переговоров на высоком уровне с Соединенными Штатами по вопросам стратегической безопасности.

По словам Рябкова, Россия не откажется от переговоров, если американцы проявят интерес и готовность.

Стратегическая стабильность - это термин, который Россия и Соединенные Штаты, две крупнейшие ядерные державы мира, используют для обозначения снижения риска ядерной войны.

Ожидается, что официальные лица России и США вскоре встретятся в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря для обсуждения нового договора о сокращении ядерных вооружений.