​В МИД ОАЭ призвали объединить силы для борьбы с хуситами в Йемене

Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал сосредоточить все силы на деэскалации конфликта в йеменском городе Аден, а также призвал противостоять повстанцам-хуситам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM.

Глава МИД выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в йеменском Адене, а также призвал объединиться для борьбы против повстанцев-хуситов.

«Необходимо сосредоточить усилия всех сторон для противостояния хуситам и другим террористическим группировкам и покончить с ними», — заявил он.

Министр иностранных дел ОАЭ также призвал специального представителя генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса приложить все силы для деэскалации конфликта.