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В МИД Молдовы вызвали представителя посольства РФ после заявлений об энергокризисе

В МИД Молдовы вызвали представителя посольства РФ после заявлений об энергокризисе Представитель РФ был вызван в МИД Молдавии после того, как оно обозначило позицию в отношении энергетического кризиса в Приднестровье.
Другие страны
6 января 2025 г. 19:36
В МИД Молдовы вызвали представителя посольства РФ после заявлений об энергокризисе

Российский дипломат был вызван в МИД Молдовы после того, как посольство РФ обозначило позицию в отношении энергетического кризиса в Приднестровье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Татьяна Барак, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, подобные заявления российского диппредставительства негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы.

"В связи с этим в МИД был вызван представитель посольства Российской Федерации", - говорится в публикации.

Ранее сегодня диппредставительство РФ заявило, что с тревогой следит за "стремительно ухудшающейся ситуацией" в Приднестровье, куда с 1 января были прекращены поставки российского газа. В посольстве отметили, что кризис в непризнанной республике "искусственно создан коллективным Западом и Украиной".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi Moldova XİN-ə çağırılıb

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