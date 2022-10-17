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В МИД Латвии призвали к санкциям в случае активного вовлечения Беларуси в войну

В МИД Латвии призвали к санкциям в случае активного вовлечения Беларуси в войну Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал применить новые санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко решит принять более активное участие в войне РФ против Украины.
Другие страны
17 октября 2022 г. 11:13
В МИД Латвии призвали к санкциям в случае активного вовлечения Беларуси в войну

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал применить новые санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко решит принять более активное участие в войне РФ против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Латвии.

Он отметил, что Лукашенко де-факто уже участвует в этой войне на стороне России, позволив Кремлю использовать свою территорию для атак против Украины.

"Если армия Беларуси напрямую начнет участвовать в этой агрессии, мы должны ответить Минску новыми санкциями и международной изоляцией. Но самое важное - дать Украине еще больше оружия", - призвал Ринкевичс.

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Версия на английском языке Latvian Foreign Ministry calls for sanctions in case of Belarus' active involvement in war
Версия на азербайджанском языке Latviya XİN başçısı Belarusa xəbərdarlıq edib

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