В МИД Латвии призвали к санкциям в случае активного вовлечения Беларуси в войну

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал применить новые санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко решит принять более активное участие в войне РФ против Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал применить новые санкции против Беларуси, если президент Александр Лукашенко решит принять более активное участие в войне РФ против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Латвии.

Он отметил, что Лукашенко де-факто уже участвует в этой войне на стороне России, позволив Кремлю использовать свою территорию для атак против Украины.

"Если армия Беларуси напрямую начнет участвовать в этой агрессии, мы должны ответить Минску новыми санкциями и международной изоляцией. Но самое важное - дать Украине еще больше оружия", - призвал Ринкевичс.