В МИД КНР заявили, что невыполнение обязательств по Тайваню обернется для США бедами

Власти Соединенных Штатов все больше уходят от собственных обязательств по тайваньскому вопросу и в итоге "обязательно накликают на себя беду".
"Если США продолжат идти на попятный по проблеме Тайваня,... они в итоге обязательно сами накликают на себя беду", - сообщил он в видеообращении к участникам семинара "Киссинджер и китайско-американские отношения". По словам Ван И, несоблюдение Вашингтоном принципа "одного Китая" подрывает мир в Тайваньском проливе.
"Нельзя, чтобы отношения КНР и Соединенных Штатов продолжили ухудшаться, - подчеркнул министр. - Вашингтон должен сделать правильный выбор: нужно быть выше логики соперничества, наращивать взаимодействие и сотрудничество". Как он уточнил, главная задача, которую ставит перед собой Китай, - "сосредоточить усилия ради собственного развития".
Ван И подчеркнул, что в случае, если американские власти будут проводить политику, нацеленную на "полное поражение КНР и абсолютную победу США", их неизбежно ожидает усиление трений с Пекином. "Надеюсь, Соединенные Штаты больше не будут колебаться и предпримут действия, чтобы придать положительный импульс развитию отношений между нашими странами", - подытожил он.