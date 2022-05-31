В МИД КНР заявили, что невыполнение обязательств по Тайваню обернется для США бедами

Власти Соединенных Штатов все больше уходят от собственных обязательств по тайваньскому вопросу и в итоге "обязательно накликают на себя беду".

Власти Соединенных Штатов все больше уходят от собственных обязательств по тайваньскому вопросу и в итоге "обязательно накликают на себя беду".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.

"Если США продолжат идти на попятный по проблеме Тайваня,... они в итоге обязательно сами накликают на себя беду", - сообщил он в видеообращении к участникам семинара "Киссинджер и китайско-американские отношения". По словам Ван И, несоблюдение Вашингтоном принципа "одного Китая" подрывает мир в Тайваньском проливе.

"Нельзя, чтобы отношения КНР и Соединенных Штатов продолжили ухудшаться, - подчеркнул министр. - Вашингтон должен сделать правильный выбор: нужно быть выше логики соперничества, наращивать взаимодействие и сотрудничество". Как он уточнил, главная задача, которую ставит перед собой Китай, - "сосредоточить усилия ради собственного развития".

Ван И подчеркнул, что в случае, если американские власти будут проводить политику, нацеленную на "полное поражение КНР и абсолютную победу США", их неизбежно ожидает усиление трений с Пекином. "Надеюсь, Соединенные Штаты больше не будут колебаться и предпримут действия, чтобы придать положительный импульс развитию отношений между нашими странами", - подытожил он.