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В МИД КНР назвали протекционизмом антидемпинговые расследования ЕС

В МИД КНР назвали протекционизмом антидемпинговые расследования ЕС Антидемпинговые расследования Евросоюза в отношении китайских производителей электрокаров являются проявлением протекционизма и предлогом для введения дополнительных тарифов.
Другие страны
12 июня 2024 г. 13:07
В МИД КНР назвали протекционизмом антидемпинговые расследования ЕС

Антидемпинговые расследования Евросоюза в отношении китайских производителей электрокаров являются проявлением протекционизма и предлогом для введения дополнительных тарифов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможное решение ЕС ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электрических автомобилей.

"Данные антидемпинговые расследования являются типичным примером протекционизма. КНР рассматривает их как предлог для введения дополнительных тарифов на электрокары, импортируемые из Китая. Это является нарушением принципов рыночной экономики и правил международной торговли, наносит ущерб экономическому и торговому сотрудничеству Китая и ЕС, а также стабильности мировой автомобильной промышленности", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал ЕС "соблюдать обязанности по поддержке свободной торговли и противодействию протекционизму, а также совместно с КНР работать над улучшением общей ситуации в китайско-европейском торгово-экономическом сотрудничестве".

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