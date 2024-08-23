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В МИД КНДР заявили о нарушении военного баланса поставками Apache в Южную Корею

В МИД КНДР заявили о нарушении военного баланса поставками Apache в Южную Корею Планы по поставкам американских вертолетов AH-64E Apache в Южную Корею вызывают рост региональной напряженности и могут нарушить военный баланс на Корейском полуострове.
Другие страны
23 августа 2024 г. 06:40
В МИД КНДР заявили о нарушении военного баланса поставками Apache в Южную Корею

Планы по поставкам американских вертолетов AH-64E Apache в Южную Корею вызывают рост региональной напряженности и могут нарушить военный баланс на Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по внешней информации департамента печати и информации МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В обстановке обострения военно-политической напряженности на Корейском полуострове из-за начала крупномасштабных совместных военных учений США и Республики Корея в Вашингтоне объявили о продаже ударного вооружения Сеулу. Это является безрассудным провокационным действием, намеренно нагнетающим нестабильность в сфере безопасности в регионе", - заявил дипломат.

Напомним, что 19 августа стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Южной Корее 36 ударных вертолетов AH-64E Apache на $3,5 млрд.

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