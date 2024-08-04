В МИД КНДР объявили о наращивании ядерного потенциала

Отдел по внешней политике МИД КНДР предупредил о наращивании республикой своего ядерного потенциала для повышения степени готовности к войне.

Отдел по внешней политике МИД КНДР предупредил о наращивании республикой своего ядерного потенциала для повышения степени готовности к войне.

Как передает Report , сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В официальном сообщении отдела, озаглавленном "Мы будем отвечать на любой выбор враждебных сил более мощными контрмерами", говорится: "Усугубление ядерной угрозы и координация провокационной ядерной готовности одной стороны подчеркивают необходимость наращивания ядерных сил сдерживания другой стороны и ее полной готовности к вступлению в ядерную войну".

Сообщение опубликовано в связи с проведением США и Южной Кореей 30 июля - 1 августа на американской военной базе в южнокорейском Пхёнтхэке провинции Кёнгидо учений Iron Mace с имитацией ядерной операции в ответ на применение ядерного оружия Северной Кореей. Учения проводились в рамках консультативной группы по вопросам ядерного планирования, сформированной по итогам американо-южнокорейского саммита в Вашингтоне 26 апреля, отмечает агентство.

"Это свидетельствует, что план ядерной войны США и РК (...) с нанесения ядерного удара по КНДР вступил в практическую и конкретную стадию реализации", - пишет ЦТАК.

"Безрассудная ядерная конфронтация США ставит перед нами более ясную цель и выбор для защиты интересов безопасности государства, мира и стабильности в регионе", - подчеркнуло агентство.