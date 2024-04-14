В МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Ирана по Израилю

Власти Китая выражают обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке в результате нанесения Ираном ударов по израильским объектам.
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"Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией, мы призываем заинтересованные стороны проявлять спокойствие и сдержанность", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что произошедшее обострение ситуации - это "побочный эффект от конфликта в секторе Газа". "Самая неотложная задача - эффективно выполнять положения резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, как можно скорее прекратить конфликт в Газе, - уточняется в заявлении. - Китай призывает международное сообщество, в особенности страны, имеющие влияние, сыграть конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности".