О нас

В МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Ирана по Израилю

В МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Ирана по Израилю Власти Китая выражают обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке в результате нанесения Ираном ударов по израильским объектам.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 08:02
В МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Ирана по Израилю

Власти Китая выражают обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке в результате нанесения Ираном ударов по израильским объектам.

Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР, китайская сторона призывает мировое сообщество сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.

"Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией, мы призываем заинтересованные стороны проявлять спокойствие и сдержанность", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что произошедшее обострение ситуации - это "побочный эффект от конфликта в секторе Газа". "Самая неотложная задача - эффективно выполнять положения резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, как можно скорее прекратить конфликт в Газе, - уточняется в заявлении. - Китай призывает международное сообщество, в особенности страны, имеющие влияние, сыграть конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi