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В МИД Китая полагают, что коронавирус в Ухань завезли из США

В МИД Китая полагают, что коронавирус в Ухань завезли из США

Американские военные могли занести коронавирус в Ухань. Как сообщает Report, об этом написал  представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

"Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить", - написал китайский дипломат.Так Чжао Лицзянь прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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