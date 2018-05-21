В МИД Израиля вызваны послы Испании, Словении и Бельгии из-за поддержки резолюции по Газе

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В МИД Израиля в понедельник были вызваны послы Испании и Словении, во вторник в ведомство приглашен глава бельгийской дипмиссии из-за поддержки этими странами в Совете ООН по правам человека (СПЧ) 18 мая предложения о международном расследовании ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства в распространенном в понедельник коммюнике.

"Послы Испании и Словении были вызваны в МИД сегодня, посол Бельгии - завтра", - говорится в документе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который в нынешнем правительстве возглавляет и МИД страны, в минувшую пятницу заявил, что еврейское государство отвергает все решения СПЧ из-за в предвзятости Совета ООН в отношении Израиля.