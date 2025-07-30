В МИД Италии вызвали посла России в связи с публикацией о русофобии

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Италии.

Отмечается, что это связано с "включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов".

"Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность", - отмечается в тексте.

Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования "языка ненависти" в отношении РФ и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств.