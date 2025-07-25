В МИД Ирана рассказали о сегодняшних переговорах с евротройкой

Гарибабади :проведены серьезные переговоры с E3

Тегеран провел “серьезный, откровенный и подробный” диалог с "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия).

Как передает Report, со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По словам Гарибабади, обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены.

“Были обсуждены и рассмотрены последние события, связанные с вопросом снятия санкций и ядерной проблемой. Было решено, что консультации по этому вопросу будут продолжены”, - заключил он.

Напомним, что сегодня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Ираном, Великобританией, Францией и Германией на уровне замглав МИД по ядерной программе Тегерана.

Встреча прошла за закрытыми дверями в здании Генерального консульства Ирана. Консультации продолжались около трех с половиной часов.

Первая встреча между Ираном и "евротройкой" состоялась 16 мая также в Стамбуле. Тогда стороны договорились поддерживать контакты параллельно с продолжающимися непрямыми переговорами между Ираном и США.