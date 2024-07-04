МИД ФРГ вызвал посла Турции из-за ситуации вокруг турецкого футболиста

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в Берлине из-за показанного защитником сборной Турции Мериха Демирала жеста "серый волк" после матча с командой Австрии в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Турции в Берлине Ахмета Башара Шена из-за ситуации вокруг защитника турецкой сборной Мериха Демирала.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование в отношении Мериха Демирала показавшего жест "серый волк" после гола в ворота австрийской команды на матче в 1/8 чемпионата Европы по футболу. С призывом начать расследование выступила также министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

В ответ на это МИД Турции накануне вызвал посла Германии, дипломату указали на недопустимость начала расследования и реакции германского министра.