В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление ее армии должно быть одной из гарантий безопасности.
По его словам, каким бы ни был договор об урегулировании конфликта в Украине, "он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву".
"Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения "демилитаризировать" Украину являются неприемлемыми", - сказал Аддад.
Он добавил, что страны так называемой коалиции желающих оказывать помощь Киеву "готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий".
"Дональд Трамп указал, что поддерживает идею участия [США] в реализации этих гарантий", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.