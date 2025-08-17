О нас

В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины

В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление ее армии должно быть одной из гарантий безопасности.
Другие страны
17 августа 2025 г. 04:08
В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление ее армии должно быть одной из гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом в интервью газете La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

По его словам, каким бы ни был договор об урегулировании конфликта в Украине, "он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву".

"Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и "коалицией желающих". Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения "демилитаризировать" Украину являются неприемлемыми", - сказал Аддад.

Он добавил, что страны так называемой коалиции желающих оказывать помощь Киеву "готовы играть ведущую роль в обеспечении этих гарантий".

"Дональд Трамп указал, что поддерживает идею участия [США] в реализации этих гарантий", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.

