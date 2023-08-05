В МИД Франции призвали мятежников в Нигере серьезно воспринять угрозу военного вторжения

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает угрозу военного вторжения стран ECOWAS в Нигер вполне реальной и призвала участников мятежа "серьезно воспринять" требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Мохамеду Базуму.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает угрозу военного вторжения стран ECOWAS в Нигер вполне реальной и призвала участников мятежа "серьезно воспринять" требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Мохамеду Базуму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила радиостанции France Info.

"Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом", - сказала она.

Глава французской дипломатии отметила, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS разработали план на случай военной интервенции в Нигер. Она подчеркнула, что часть этих стран располагает "внушительными силами" для осуществления такой операции, и "дали понять, что готовы вмешаться в случае необходимости". В этой связи Колонна выразила надежду на то, что "разум возобладает среди путчистов" и они вернут законную власть в стране до окончания действия ультиматума в воскресенье.

В то же время глава МИД отвергла предположение журналиста о том, что Франция может обеспечить безопасность Базума и попытаться вывезти его из страны. "Вопрос об отбытии президента Базума за пределы Нигера не обсуждается", - сказала она. Министр также заверила, что ситуация не предполагает вмешательства Франции, подчеркнув, что "главы государств стран региона должны принять решение о вмешательстве и определить рамки этой возможной интервенции".