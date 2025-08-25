О нас

В МИД Франции отреагировали на слова посла США о недостаточной борьбе с антисемитизмом Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера после его критики в адрес властей республики, которые, по его мнению, недостаточно эффективно борются с антисемитизмом в стране.
25 августа 2025 г. 02:06
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера после его критики в адрес властей республики, которые, по его мнению, недостаточно эффективно борются с антисемитизмом в стране.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ведомства, распространенном в Париже.

"Франция ознакомилась с заявлениями посла США Чарльза Кушнера, который в письме на имя президента республики выразил обеспокоенность учащением актов антисемитизма во Франции и указал на якобы недостаточные действия французских властей по их пресечению, - указали в министерстве. - Франция решительно отвергает эти обвинения".

В ведомстве назвали заявления Кушнера неприемлемыми.

"Они противоречат нормам международного права, в частности обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств, закрепленной Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, - отмечается в тексте. - Посол Кушнер будет вызван в МИД в понедельник, 25 августа".

