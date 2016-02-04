В МИД Франции обвинили правительство Сирии в срыве переговоров в Женеве

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В срыве переговоров по Сирии, проходящих в Женеве, виновато правительство страны и его союзники, заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Франция полностью поддерживает решение представителя ООН прервать переговоры к которым ни режим президента Сирии Башара Асада, ни его союзники не смогли подойти ответственно, тем самым сорвав их", — заявил он.

Фабиус также осудил жесткое наступление, которое проводят войска правительства Сирии под Алеппо с целью "удушения города".

Ранее глава делегации сирийского правительства в Женеве Башар Джаафари заявил, что переговоры в Женеве приостановлены из-за желания оппозиции покинуть их.