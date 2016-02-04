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    В МИД Франции обвинили правительство Сирии в срыве переговоров в Женеве

    Фабиус осудил наступление, которое проводят войска правительства под Алеппо с целью удушения города

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В срыве переговоров по Сирии, проходящих в Женеве, виновато правительство страны и его союзники, заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Франция полностью поддерживает решение представителя ООН прервать переговоры к которым ни режим президента Сирии Башара Асада, ни его союзники не смогли подойти ответственно, тем самым сорвав их", — заявил он.

    Фабиус также осудил жесткое наступление, которое проводят войска правительства Сирии под Алеппо с целью "удушения города".

    Ранее глава делегации сирийского правительства в Женеве Башар Джаафари заявил, что переговоры в Женеве приостановлены из-за желания оппозиции покинуть их.

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