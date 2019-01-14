В МИД Франции не исключили участие Асада в выборах в Сирии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Франция не против участия президента Башара Асада в избирательном процессе в Сирии, который необходим для политического урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который находится с визитом в Иордании.

Как указывает газета Le Figaro, министр подчеркнул, что Франция выступает "в пользу политического урегулирования сирийского кризиса". По его словам, этот процесс "включает в себя избирательный процесс". "Если президент Асад является кандидатом, он будет кандидатом, именно сирийцы должны решить свое будущее", - сказал Ле Дриан, призвав сирийцев активно участвовать в избирательном процессе.