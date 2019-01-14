 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В МИД Франции не исключили участие Асада в выборах в Сирии

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Франция не против участия президента Башара Асада в избирательном процессе в Сирии, который необходим для политического урегулирования. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который находится с визитом в Иордании.

    Как указывает газета Le Figaro, министр подчеркнул, что Франция выступает "в пользу политического урегулирования сирийского кризиса". По его словам, этот процесс "включает в себя избирательный процесс". "Если президент Асад является кандидатом, он будет кандидатом, именно сирийцы должны решить свое будущее", - сказал Ле Дриан, призвав сирийцев активно участвовать в избирательном процессе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi