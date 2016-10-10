В МИД Франции назвали условия для проведения встречи Олланда и Путина

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд будет принимать решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, "учитывая ситуацию в Алеппо и Сирии". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Марк Эйро.

"Если президент Франции решит встретиться с российским президентом, то это будет не для обмена любезностями, это будет для того, чтобы говорить правду", — заявил Эйро.

Ранее президент Франции заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в Париж 19 октября.