В МИД Финляндии вызван российский дипломат

Министерство иностранных дел Финляндии пригласило дипломата РФ из-за нарушения российским самолетом финского воздушного пространства.

Министерство иностранных дел Финляндии пригласило дипломата РФ из-за нарушения российским самолетом финского воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.

"Министерство иностранных дел сегодня пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу", - сказано в сообщении.

Накануне Минобороны страны заявило о вторжении российского военного самолета в финское воздушное пространство. Отмечалось, что нарушение было допущено в 30 км к востоку от города Хельсинки, на побережье Финского залива.