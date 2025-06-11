О нас

В МИД Финляндии вызван российский дипломат

В МИД Финляндии вызван российский дипломат Министерство иностранных дел Финляндии пригласило дипломата РФ из-за нарушения российским самолетом финского воздушного пространства.
Другие страны
11 июня 2025 г. 11:56
В МИД Финляндии вызван российский дипломат

Министерство иностранных дел Финляндии пригласило дипломата РФ из-за нарушения российским самолетом финского воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение МИД Финляндии.

"Министерство иностранных дел сегодня пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу", - сказано в сообщении.

Накануне Минобороны страны заявило о вторжении российского военного самолета в финское воздушное пространство. Отмечалось, что нарушение было допущено в 30 км к востоку от города Хельсинки, на побережье Финского залива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finland again summons Russian diplomat over a suspected airspace violation
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı diplomat Finlandiya XİN-ə çağırılıb

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi