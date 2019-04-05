В МИД Эквадора назвали слухами сообщения о скорой высылке Ассанжа из посольства

Министерство иностранных дел Эквадора отказалось комментировать сообщения о планируемой высылке основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства республики в Лондоне, назвав их слухами. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом информировала газета El Comercio.

"Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы или предположения, которые не имеют документального подтверждения", - приводит издание слова представителя МИД.

Ранее WikiLeaks сообщила со ссылкой на источники в Эквадоре, что Ассанж будет выслан из посольства южноамериканской республики в Лондоне в течение "нескольких часов или дней". По словам организации, Кито и Лондон заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными. В 2017 году открытое против него в Швеции дело было закрыто, однако Великобритания настаивает на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.