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В МИД Британии объявили пакет экономической помощи Украине

В МИД Британии объявили пакет экономической помощи Украине Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 млн долларов США, а также оказать прямую экономическую помощь.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 15:01
В МИД Британии объявили пакет экономической помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность предоставить Украине кредит на 500 млн долларов США, а также оказать прямую экономическую помощь.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность Великобритании гарантировать кредит до 500 млн долларов, чтобы поддержать Украину и смягчить последствия от российской агрессии. Вслед за вчерашним заявлением премьер-министра Великобритания готова гарантировать многосторонним банкам развития кредиты на проекты, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, как борьба с коррупцией", — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Сама министр подчеркнула, что Британия использует свои экономические возможности для того, чтобы оказать помощь украинскому народу.

В феврале этого года Британия объявила, что выделит Украине до 100 млн долларов на поддержку институтов управления и энергетическую зависимость от России.

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Версия на английском языке UK sets out new multi-million dollar economic package of support for Ukraine

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