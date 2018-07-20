В Microsoft заявили о кибератаках на трех кандидатов в Конгресс США

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Cотрудники компании Microsoft в 2018 году обнаружили и предотвратили кибератаки, которые были направлены на компьютерные устройства как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах в американский Конгресс.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил вице-президент компании Microsoft по безопасности пользователей Том Берт.

"Речь идет о людях, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса", - сказал Берт.

Он также отметил, что злоумышленники использовали поддельные сайты, на которые возможная жертва могла попасть, перейдя по полученной ссылке. По словам Берта, методы киберпреступников совпадают с тактикой хакерских атак, обвинения в причастности к которым были предъявлены спецпрокурором США Робертом Мюллером 12 гражданам России.