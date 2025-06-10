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В Мичигане задержан опоздавший на авиарейс мужчина за ложный звонок о бомбе

В Мичигане задержан опоздавший на авиарейс мужчина за ложный звонок о бомбе В США задержан мужчина, который сделал ложный звонок о бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс.
Другие страны
10 июня 2025 г. 12:14
В Мичигане задержан опоздавший на авиарейс мужчина за ложный звонок о бомбе

В США задержан мужчина, который сделал ложный звонок о бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру.

"Мужчина из Мичигана был арестован после того, как опоздал на свой рейс в Лос-Анджелес и сделал ложный звонок об угрозе бомбы", - сообщили в прокуратуре.

После звонка рейс был отменен, членов экипажа и пассажиров вывели с борта по соображениям безопасности.

В аэропорт прибыли сотрудники ФБР и собаки-ищейки, однако взрывчатки обнаружено не было.

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Версия на английском языке Michigan man tries to delay plane with bomb hoax — lands in jail

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