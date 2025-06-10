В Мичигане задержан опоздавший на авиарейс мужчина за ложный звонок о бомбе

В США задержан мужчина, который сделал ложный звонок о бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс.

В США задержан мужчина, который сделал ложный звонок о бомбе на самолете после того, как опоздал на рейс.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на прокуратуру.

"Мужчина из Мичигана был арестован после того, как опоздал на свой рейс в Лос-Анджелес и сделал ложный звонок об угрозе бомбы", - сообщили в прокуратуре.

После звонка рейс был отменен, членов экипажа и пассажиров вывели с борта по соображениям безопасности.

В аэропорт прибыли сотрудники ФБР и собаки-ищейки, однако взрывчатки обнаружено не было.