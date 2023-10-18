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В MI5 заявили о риске терактов в Великобритании

В MI5 заявили о риске терактов в Великобритании Спецслужбы Великобритании допускают, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к терактам на территории Соединенного Королевства.
Другие страны
18 октября 2023 г. 03:18
В MI5 заявили о риске терактов в Великобритании

Спецслужбы Великобритании допускают, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к терактам на территории Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в интервью телеканалу Sky News.

"К сожалению, на протяжении моей карьеры зачастую события на Ближнем Востоке отражались на Европе и Великобритании. Моя команда абсолютно готова к тому, что события на Ближнем Востоке побудят некоторых людей в Соединенном Королевстве к попыткам совершить какое-либо нападение", - сказал он.

Маккаллум также выразил мнение, что Иран может воспользоваться противостоянием Израиля и палестинского движения ХАМАС для эскалации напряженности в регионе. "Иран был источником возрастающей озабоченности для MI5, особенно за последние 18 месяцев. Он остается одним из приоритетных направлений для службы. Есть вероятность того, что события, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, подтолкнут Иран к тому, чтобы по-новому взглянуть на то, чего он желает. Я бы не хотел уходить в спекуляции, но мы допускаем такую возможность, хотя и так имеем дело с довольно устойчивым уровнем враждебной активности со стороны иранского государства в Великобритании", - добавил он.

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