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    В Международном Суде ООН начнется заседание по делу между Украиной и Россией

    Заседание суда пройдет с 6 по 9 марта в Гааге

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ С 6 по 9 марта в Гааге в Международном Суде ООН пройдет заседание, посвященное просьбе Украины принять временные меры в связи с ее иском против России, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

    16 января 2017 года Украина инициировала производство дела против России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965. 

    Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании развития ситуации пока Суд не вынесет окончательное решение по спору.

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